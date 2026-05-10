Синоптик раскрыла, в каких регионах ожидается аномальная жара в июне

10 мая 2026, 14:02

Паршина: аномальная жара в июне ожидается только в центральных регионах

Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.