Синоптик раскрыла, в каких регионах ожидается аномальная жара в июне
Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Средняя температура первого летнего месяца станет известна только в конце мая, пояснила эксперт. По данным Гидрометцентра, в июне температура воздуха в некоторых федеральных округах будет выше климатической нормы на один градус.
По словам Паршиной, в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в Уральском федеральном округе и на северо-западе Красноярского края средняя месячная температура превысит норму на один градус. Синоптик отметила, что в центральных регионах России, включая Москву, июнь, согласно предварительным данным, не будет значительно отличаться от климатической нормы.
