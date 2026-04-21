Майские праздники в 2026 году: какие дни будут выходными, возможны ли переносы, чем заняться и когда ждать сокращенный рабочий день
Май 2026 года принесет россиянам два блока длинных выходных. Первый связан с Праздником весны и труда. Второй — с Днем Победы. Такой график уже сейчас интересует и сотрудников, и работодателей, и тех, кто планирует поездки. В материале «Радио 1» разбираемся, когда отдыхать, сколько будет рабочих дней, предусмотрены ли переносы и в каком случае стоит брать отпуск.
Когда отдыхаем в мае 2026 годаНачало месяца стартует с трехдневной паузы. На Праздник весны и труда россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая включительно. Пятница, 1 мая, приходится на официальный нерабочий праздничный день. Сразу за ним идут суббота и воскресенье.
Второй период тоже займет три дня. На День Победы выходные продлятся с 9 по 11 мая. Сам праздник выпадает на субботу. Поэтому дополнительный день отдыха переносится на понедельник, 11 мая.
Итог выглядит так:
- 1 мая — Праздник весны и труда;
- 2 и 3 мая — обычные выходные;
- 9 мая — День Победы;
- 10 мая — воскресенье;
- 11 мая — выходной за перенос.
Таким образом, в месяце будет два отдельных трехдневных периода отдыха. Между ними останется полноценная рабочая неделя.
Рабочие дни между праздникамиПосле первых длинных выходных россияне вернутся к делам с 4 мая. Трудиться придется пять дней подряд: с понедельника по пятницу, то есть с 4 по 8 число. Здесь есть важный нюанс. Пятница, 8 мая, идет прямо перед Днем Победы. По статье 95 Трудового кодекса РФ предпраздничный рабочий день обычно сокращают на один час. Значит, для большинства сотрудников при пятидневной неделе этот день окажется короче.
Это важно для тех, кто заранее планирует встречи, дорогу на дачу, выезд за город или короткое путешествие. Вечером 8 мая многие смогут освободиться раньше обычного.
Производственный календарь на май 2026 годаПроизводственный календарь помогает понять, сколько времени уйдет на работу и отдых. Для бухгалтерии он нужен при расчете зарплаты. Для сотрудников — при планировании отпуска. Для компаний — при составлении смен и графиков.
В мае 2026 года при пятидневной рабочей неделе получится:
- 31 календарный день;
- 19 рабочих дней;
- 12 выходных и праздничных дней.
Если смотреть на норму рабочего времени, месяц окажется короче многих других периодов года. Причина проста: длинные выходные уменьшают число рабочих часов. Для стандартной 40-часовой недели норма составит 151 час, так как один день перед праздником станет короче. Это стоит учитывать тем, кто получает оклад, работает по сменам или рассчитывает нагрузку на месяц заранее.
Будут ли переносы выходныхДа, перенос предусмотрен. Он касается Дня Победы. Поскольку 9 мая в 2026 году выпадает на субботу, дополнительный выходной день переходит на понедельник, 11 мая. С Праздником весны и труда ситуация проще. 1 мая приходится на пятницу. Никаких дополнительных переносов для этого периода не требуется. Поэтому первые длинные выходные складываются естественным образом: праздник плюс обычный уик-энд.
Именно такой механизм и формирует майский график. Если праздничная дата совпадает с субботой или воскресеньем, правительство переносит отдых на другой день. Это правило дает людям более удобный режим и позволяет заранее строить планы.
Есть ли сокращенные дниДа, в мае 2026 года для большинства работников будет один сокращенный день. Речь идет о 8 мая. Это пятница перед Днем Победы. Обычно рабочее время в такой день уменьшают на один час. Однако здесь есть важная оговорка. Такой порядок действует для тех, кто трудится по стандартной пятидневке. Если человек работает по сменам, по индивидуальному графику или в непрерывном производстве, режим может отличаться. В таком случае нужно смотреть внутренние документы компании и свой график. Если у сотрудника остаются вопросы, лучше уточнить расписание у отдела кадров или у работодателя заранее. Так проще избежать споров и недоразумений.
Могут ли заставить работать в праздничные выходныеТрудовой кодекс защищает работника в таких ситуациях. Руководитель не вправе просто так вызвать человека на смену в праздник или в выходной. Для этого нужны законные основания.
Обычно компания может привлечь сотрудника к работе в такие дни в нескольких случаях:
- если человек дал письменное согласие;
- если организация не может остановить процесс;
- если речь идет о срочных задачах, от которых зависит безопасность, жизнь людей или сохранность имущества.
За труд в нерабочий праздничный день закон требует повышенную оплату. Второй вариант — обычная оплата плюс дополнительный день отдыха. Конкретную схему обычно согласуют отдельно. Если письменного согласия нет, а ситуация не подпадает под исключения, сотрудник имеет право не выходить. Это важная норма, о которой стоит помнить в период длинных выходных.
Законодательная база: на что опирается графикПорядок отдыха в России определяет не один документ, а сразу несколько норм. Главную основу дает Трудовой кодекс РФ.
Вот что важно знать:
- статья 112 перечисляет нерабочие праздничные дни;
- статья 95 регулирует сокращение предпраздничного дня;
- статья 113 объясняет, когда можно привлекать человека к работе в выходной или праздник.
Кроме того, правительство ежегодно выпускает постановление о переносе выходных дней. Именно этот документ уточняет, как распределятся нерабочие даты в конкретном году. Такой подход удобен и для бизнеса, и для сотрудников. Люди заранее понимают, когда можно планировать отпуск, бронировать поездки и покупать билеты. Работодатели, в свою очередь, успевают составить графики и распределить нагрузку.
Когда выгодно взять отпуск в мае 2026 годаС точки зрения отдыха май выглядит очень привлекательно. Если взять отпуск с 4 по 8 мая, можно получить длинную паузу сразу на 11 дней — с 1 по 11 мая включительно. При этом использовать придется только пять отпускных дней. Для короткой поездки это почти идеальный вариант. Такой формат подойдет для путешествия по России, визита к родственникам, ремонта дома или просто спокойной передышки.
С финансовой стороны картина другая. Май не самый выгодный месяц для отпуска. Причина в том, что рабочих дней в нем меньше, чем во многих других месяцах. Из-за этого стоимость одного рабочего дня становится выше. Отпускные считают по среднему заработку, поэтому общая сумма может оказаться менее выгодной, чем, например, в июле, августе или октябре. Если для вас на первом месте деньги, лучше сравнить расчеты с другими месяцами. Если важнее длинный отдых, май вполне подойдет.
Кому особенно важно следить за календаремДлинные выходные сильнее всего влияют на несколько категорий работников. В первую очередь это сотрудники с фиксированным графиком. Им важно понимать, где будет сокращение часов и когда начнется отдых. Не меньше внимания календарю уделяют люди со сменным режимом. У них часто возникают вопросы по оплате праздников и переносу смен.
Отдельно стоит отметить бухгалтеров, кадровиков и руководителей. Для них май всегда означает пересчет норм времени, оформление отпусков и корректировку рабочих планов. Полезно заранее сверить даты и тем, кто собирается в дорогу. Билеты на праздники дорожают быстро. Гостиницы и загородные дома тоже бронируют заранее.
Чем заняться на майские праздникиМай хорош не только длинными выходными. В это время уже тепло, но летняя жара еще не пришла. Поэтому вариантов для отдыха много.
Вот несколько популярных идей:
- съездить на дачу и открыть сезон;
- устроить семейный пикник;
- отправиться в короткое путешествие по соседнему региону;
- провести день в парке, музее или на городской экскурсии;
- заняться домом, балконом или садом;
- навестить близких;
- выделить время на спорт и прогулки;
- посмотреть праздничные мероприятия ко Дню Победы.