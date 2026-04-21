В Татарстане выросло количество зарабатывающих свыше миллиарда в год граждан

21 апреля 2026, 12:29

В прошлом году в Татарстане увеличилось количество жителей, чей годовой доход превышает один миллиард рублей.





Об этом на брифинге в правительстве республики заявил руководитель регионального управления ФНС Марат Сафиуллин. Его цитирует «Татар-информ».





«Число тех, кто заработал свыше 1 млрд рублей, выросло с 37 человек до 39», — уточнил чиновник.



