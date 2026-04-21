Офтальмолог назвал топ-5 продуктов для весенней поддержки глаз
Офтальмолог Казанцев: яичный желток влияет на сетчатку глаза
Действительно ли черника — панацея от всех проблем с глазами? И как питание влияет на здоровье зрения?
Офтальмолог Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие продукты помогут поддерживать здоровье глаз.
Топ-5 продуктов для весенней поддержки глаз:
- Жирная рыба (скумбрия, сельдь, лосось): Омега-3 для слёзной плёнки и сетчатки;
- Яичный желток: лецитин и лютеин (самая биодоступная форма);
- Черника, чёрная смородина, свёкла: антоцианиды для сосудов сетчатки;
- Морковь, тыква, жёлтый перец: бета-каротин;
- Тёмно-зелёные листья (шпинат, руккола): лютеин.
«Сейчас все рекомендуют откладывать желток у яиц, но на самом деле это источник лицетина и лютеина, необходимых для нормального функционирования сетчатки — самой важной оболочки глаз», — подчёркнул Антон Казанцев.