Жители Кузбасса оказались не в состоянии платить кредиты

21 апреля 2026, 12:03

Кемеровская область оказалась на 75 месте из 85 по выплатам кредитов в срок. Такие данные появились в ходе соответствующего исследования экспертов «РИА Рейтинг».





По данным VSE42.RU, на 1 марта 2026 года доля просроченной задолженности в Кузбассе составила 6,06%. При этом самый маленький показатель зафиксировали в Севастополе — 2,67%. А самые недисциплинированные заемщики живут в Ингушетии (25,5%), Чечне (14,6%) и Дагестане (14,5%).





«За год доля просрочки в Кузбассе выросла на 1,21 процентного пункта. Это один из самых больших скачков среди регионов», — говорится в материале.