Макияж не спасёт: визажист рассказал, откуда на самом деле берётся эффектная внешность
Красота — это не формулы и не тренды, а состояние, которое невозможно купить ни за какие деньги. Почему дорогой макияж не гарантирует привлекательности, а идеальное лицо может выглядеть пусто? Что на самом деле делает образ притягательным — косметика или нечто совсем другое?
«Красота — самое неточное слово из всех слов»
Кто сказал, что красота требует жертв? Только не визажист с мировым именем Денис Карташёв, который стал гостем подкаста «Меня бесит» Студии Р1. Он развеял главные мифы: ценник в полмиллиона может быть не платой за мастерство, а штрафом за хамство, а самая важная палетка для макияжа — это ваше собственное настроение.
Послушать подкаст полностью можно по ссылке.
Индустрия красоты создаёт впечатление, что макияж — это точная наука. Нас учат корректировать форму, скрывать недостатки, следовать трендам. Но что, если главный инструмент идеального образа находится не в косметичке, а в нашей голове? Откровенная беседа с профессиональным визажистом доказывает: красота начинается не с кисти, а с нашего внутреннего состояния.
Недостатки, которые видит только их владелец
Эксперты индустрии давно замечают закономерность: чем хуже настроение, тем больше «проблем» человек находит на своём лице. Асимметрия губ, мешки под глазами, слишком широкий нос — многие из этих недостатков существуют лишь в восприятии самого человека.
Опыт визажистов подтверждает: одни и те же черты на разных людях могут выглядеть совершенно по-разному. Всё решает подача и внутренняя энергия. Карташёв подчёркивает парадокс, с которым регулярно сталкивается в профессии:
«Есть женщины, которые далеки от каких-то стандартов, но силой своей внутренней энергии покоряют миллионы. И есть очень «красивые» по стандартам женщины, которые считают себя некрасивыми и делают операции».
Когда макияж становится маской
Настроение напрямую влияет не только на самооценку, но и на результат макияжа. Человек подсознательно выбирает цвета, которые соответствуют его состоянию: в приподнятом настроении тянется к ярким оттенкам, в подавленном — к нейтральным и тёмным. Кроме того, напряжение отражается на мимике и мышечном тонусе лица.
Визажист отмечает, что работа с клиентом — это всегда диалог, а не механическое нанесение косметики:
«Лицо можно сильно поменять макияжем. Иногда я сам не понимал, кто смотрит на меня из зеркала после работы коллег. Но если нет внутренней уверенности — это просто маска».
Именно поэтому уверенность в себе, по его словам, — лучший хайлайтер. Ни одни светоотражающие частицы не способны дать то сияние, которое исходит от человека, чувствующего себя в своей тарелке.
Перезагрузка бьюти-ритуала
Карташёв предлагает начать макияж не с кистей и палеток, а с простых вопросов к себе. До того как открыть косметичку, стоит честно ответить: какое сегодня настроение и какой образ сможет его поддержать или усилить. Такой подход меняет саму логику ухода за собой — вместо попытки «замазать проблемы» макияж становится способом выражения состояния.
Этот приём помогает превратить косметику из инструмента маскировки в продолжение личности, где каждый штрих работает на внутренний комфорт.
Практический приём перед зеркалом
Если чувствуется усталость, но необходимо выглядеть свежо, стоит сосредоточиться на увлажнении кожи и одном ярком акценте — на глазах или губах. Попытки скрыть усталость плотным тоном, наоборот, только подчёркивают её.
Когда энергии много, визажист советует не бояться экспериментов: яркие цвета и графичные линии лучше всего отражают внутренний подъём. А если впереди важное событие и нужна уверенность, на помощь приходит проверенный оттенок помады, который всегда усиливает ощущение силы. В такие моменты полезно напомнить себе: «Этот образ — моя броня и моё оружие».
Макияж, о котором забываешь
Главный вывод, к которому приходит Денис Карташёв, ломает привычные правила игры. Идеальный макияж — это не тот, что соответствует шаблонам из журналов, а тот, после которого человек перестаёт думать о своём лице и спокойно идёт покорять мир.
Косметика остаётся мощным способом самовыражения, но её настоящая магия проявляется только в тандеме с внутренним состоянием. Макияж перестаёт быть щитом и превращается в язык, на котором человек говорит миру о себе здесь и сейчас. Ведь даже самая стойкая помада не сравнится по силе воздействия с искренней улыбкой того, кто разрешил себе быть разным и прекрасным в каждом из этих состояний.