Синоптик предупредила о дождях и духоте в столичном регионе

14 июля 2025, 17:44

Синоптик Позднякова: в Москве на неделе ожидается дождливая погода

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Жителей столичного региона на этой неделе ожидает неустойчивая погода с кратковременными осадками. Такой прогноз сделала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По словам синоптика, кратковременные дожди на текущей неделе будут идти практически каждый день, также возможны сильные ливни с грозами. Предварительно, дождя не будет только в четверг.





«Самым жарким и душным днем, вероятно, станет понедельник. В Москве температура воздуха поднимется до +27 градусов, а в Подмосковье — до +28 градусов. В последующие дни жара начнет постепенно ослабевать: температурный фон стабилизируется на уровне +24...26 градусов», — рассказала Позднякова «Известиям».

«Ночи останутся на уровне 17-19 градусов. Дневная температура в четверг — 24-26 градусов. В пятницу и в субботу будет побольше солнца, поэтому может быть чуть потеплее — преобладающая температура около 26-28 градусов», — уточнила синоптик.