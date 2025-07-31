31 июля 2025, 17:21

Фото: istockphoto / Alexlukin

1 августа православные верующие чтят память преподобной Макрины Каппадокийской — одной из самых почитаемых подвижниц IV века. В народном календаре этот день получил название Макринин и стал частью крестьянских традиций. С праздником связаны особые приметы, запреты и ритуалы очищения. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История праздника Макринин день Народные традиции на 1 августа Что нельзя делать в Макринин день Народные приметы 1 августа

История праздника Макринин день

Народные традиции на 1 августа

Что нельзя делать в Макринин день

нельзя выходить из дома во время дождя, особенно тем, кто родился в этот день — это могло навлечь беду;

запрещалось забивать скот и птицу — верили, что это приведёт к болезням в семье;

нельзя было солить огурцы или квасить капусту — заготовки могли испортиться или стать опасными для здоровья;

нежелательно плавать и рыбачить — считалось, что в этот день русалки особенно активны и могут утащить на дно;

под запретом и алкоголь — если 1 августа выпить спиртное, то можно пристраститься к пагубной зависимости;

нельзя приносить в дом чужие вещи или деньги — они могли нести с собой несчастья и чужие беды;

следовало избегать неопрятной одежды — грязные или рваные вещи могли «оттолкнуть» удачу;

старались избегать и черной одежды — это могло привести к ссоре со второй половинкой;

рыжий кот, пришедший в дом, считался вестником счастья. Его прогонять было строго запрещено.

Народные приметы 1 августа

дождь 1 августа — к богатому урожаю ржи, но скудному сбору орехов;

ясная, солнечная погода — к продолжительному бабьему лету;

обилие вишни на деревьях — предвестие снежной и затяжной зимы;

паутина в траве — к ясной и теплой осени;