Макринин день 1 августа: что запрещено делать, иначе покинет здоровье и разрушится семья, народные приметы
1 августа православные верующие чтят память преподобной Макрины Каппадокийской — одной из самых почитаемых подвижниц IV века. В народном календаре этот день получил название Макринин и стал частью крестьянских традиций. С праздником связаны особые приметы, запреты и ритуалы очищения. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История праздника Макринин деньПреподобная Макрина родилась в IV веке в Каппадокии в семье глубоко верующих христиан. Родители воспитали десятерых детей, среди которых были Василий Великий и Григорий Нисский — выдающиеся богословы, внёсшие значительный вклад в формирование христианского учения.
Макрина с юности вела подвижнический образ жизни. После смерти жениха она дала обет безбрачия, посвятив себя духовному служению и заботе о семье. Вместе с матерью, которую позже убедила принять монашество, она основала женскую обитель. Там Макрина не только трудилась, но и, по преданию, получила от Господа дар исцеления и чудотворения.
Святая скончалась в 380 году, до последнего момента оставаясь в молитве. Её жизнь стала примером самоотречения, веры и милосердия, а память о ней сохранилась как в церковной традиции, так и в народной культуре.
Народные традиции на 1 августаНа Руси Макринин день отмечали как праздник женского труда и домашнего уюта. К этому времени основные полевые работы подходили к завершению, начинался сезон сбора даров леса: грибов, ягод, трав. Считалось, что все собранное в этот день особенно полезно и обладает исцеляющими свойствами. Однако в сам праздник было не принято уходить в лес — бытовало мнение, что это может навлечь затяжные дожди.
Женщины в этот день приводили в порядок дом, перебирали вещи, избавлялись от лишнего. Чистота в жилище символизировала начало нового этапа в хозяйственном году и сулила удачу. Особое значение имело посещение бани — омовение тела символизировало очищение от грехов и болезней. Также обращали внимание на природу. Количество желудей на дубах, состояние вишнёвых деревьев, осадки — всё это использовалось для предсказания будущего урожая и погоды.
Что нельзя делать в Макринин деньСогласно народным поверьям, существуют запреты, соблюдение которых оберегает от бед и неудач:
- нельзя выходить из дома во время дождя, особенно тем, кто родился в этот день — это могло навлечь беду;
- запрещалось забивать скот и птицу — верили, что это приведёт к болезням в семье;
- нельзя было солить огурцы или квасить капусту — заготовки могли испортиться или стать опасными для здоровья;
- нежелательно плавать и рыбачить — считалось, что в этот день русалки особенно активны и могут утащить на дно;
- под запретом и алкоголь — если 1 августа выпить спиртное, то можно пристраститься к пагубной зависимости;
- нельзя приносить в дом чужие вещи или деньги — они могли нести с собой несчастья и чужие беды;
- следовало избегать неопрятной одежды — грязные или рваные вещи могли «оттолкнуть» удачу;
- старались избегать и черной одежды — это могло привести к ссоре со второй половинкой;
- рыжий кот, пришедший в дом, считался вестником счастья. Его прогонять было строго запрещено.
Народные приметы 1 августаПриметы на Макринин день помогали крестьянам строить прогнозы на предстоящий сезон:
- дождь 1 августа — к богатому урожаю ржи, но скудному сбору орехов;
- ясная, солнечная погода — к продолжительному бабьему лету;
- обилие вишни на деревьях — предвестие снежной и затяжной зимы;
- паутина в траве — к ясной и теплой осени;
- много желудей — к стабильности и финансовому достатку в семье.