Фитнес-тренер объяснил, как избавиться от лишнего веса
Избавиться от лишнего подкожного жира можно с помощью комплексного подхода, который основывается на физической активности и правильном питании. Об этом «Татар-информ» узнал от фитнес-тренера Сергея Литовченко.
Чтобы добиться желаемого, по его словам, важны силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Однако перенапрягаться не следует – достаточно 60-70% нагрузок от максимума. Также необходимо ежедневно проходить 7-10 тысяч шагов. Каждый прием пищи должен состоять из белков, жиров и углеводов. Специалист советует пить 1-1,5 литра воды в день и ограничить ее потребление перед сном.
Женщинам сложнее сжигать жир из-за более низкого уровня тестостерона и колебаний гормонов. Мужчины же при отсутствии проблем со здоровьем могут увидеть первые результаты уже через 2-3 недели тренировок. Как известно, с возрастом метаболизм снижается. В таком случае тренер рекомендует плавание и велопрогулки.
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