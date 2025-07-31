Фитнес-тренер объяснил, как избавиться от лишнего веса

31 июля 2025, 16:30

Фитнес-тренер Литовченко: для похудения нужно тренироваться 2-3 раза в неделю

Фото: iStock/Dacharlie

Избавиться от лишнего подкожного жира можно с помощью комплексного подхода, который основывается на физической активности и правильном питании. Об этом «Татар-информ» узнал от фитнес-тренера Сергея Литовченко.