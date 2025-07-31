Пошлины для автовладельцев повысят с 1 сентября
Закон, повышающий госпошлины для автовладельцев с 1 сентября, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликовали на интернет-ресурсе правовой информации.
Таким образом пошлина на выдачу госномеров на машины, в том числе вместо пришедших в непригодность и утраченных, вырастет до трех тысяч рублей. Для мотоциклов и прицепов — до 2250 рублей.
Выдача бумажного свидетельства о регистрации транспорта обойдется водителям в полторы тысячи, а пластикового — 4500 тысячи. Пошлина за выдачу прав на пластике составит четыре тысячи, а аналогичный документ нового поколения в пластиковом варианте встанет в шесть тысяч.
Помимо этого, пошлина для автошкол за документ о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения составит 15 тысяч рублей.
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