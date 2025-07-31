Пошлины для автовладельцев повысят с 1 сентября

31 июля 2025, 16:20

Путин повысил пошлины для автовладельцев с 1 сентября

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Закон, повышающий госпошлины для автовладельцев с 1 сентября, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликовали на интернет-ресурсе правовой информации.