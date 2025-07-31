Врач объяснила, как избежать обезвоживания организма в жару

31 июля 2025, 16:00

Врач Дмитренко: употребление чистой воды может фактически обезвоживать организм

Фото: медиасток.рф

Обезвоживание организма является одной из основных причин усталости, снижения работоспособности и возникновения различных проблем со здоровьем. Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как поддерживать водный и минеральный баланс.





Многие убеждены, что утолить жажду и предотвратить обезвоживание можно любыми напитками. Однако специалист отметила, что употребления чая, кофе или газировки недостаточно для полноценной гидрации организма. К тому же, многие из них обладают мочегонным эффектом, поэтому, напротив, способствуют потере жидкости и минералов.





«Даже употребление исключительно чистой воды может фактически обезвоживать вас, истощая ваши электролиты через мочу. Вместе с водой организм теряет натрий, калий, магний и кальций, которые жизненно необходимы для правильной работы мышц и поддержания водно-солевого баланса», – отметила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.