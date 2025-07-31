Врач объяснила, как избежать обезвоживания организма в жару
Врач Дмитренко: употребление чистой воды может фактически обезвоживать организм
Обезвоживание организма является одной из основных причин усталости, снижения работоспособности и возникновения различных проблем со здоровьем. Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как поддерживать водный и минеральный баланс.
Многие убеждены, что утолить жажду и предотвратить обезвоживание можно любыми напитками. Однако специалист отметила, что употребления чая, кофе или газировки недостаточно для полноценной гидрации организма. К тому же, многие из них обладают мочегонным эффектом, поэтому, напротив, способствуют потере жидкости и минералов.
«Даже употребление исключительно чистой воды может фактически обезвоживать вас, истощая ваши электролиты через мочу. Вместе с водой организм теряет натрий, калий, магний и кальций, которые жизненно необходимы для правильной работы мышц и поддержания водно-солевого баланса», – отметила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.Чтобы восполнить минеральные вещества, в рацион следует внести минеральную воду с правильным составом, богатые минералами продукты (зелень, орехи, овощи, рыба), а также гималайскую соль, которую следует добавлять в воду для поддержки баланса электролитов.