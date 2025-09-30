30 сентября 2025, 16:01

Анастасия Цапок (Инстраграм* @anastasiyatsapok)

Дочь одного из самых одиозных криминальных авторитетов России, Анастасия Цапок, устроила резонансное ДТП под Таганрогом. На своем мощном Mercedes девушка на полной скорости врезалась в частный жилой дом. Удар был настолько сильным, что иномарка проломила несущую стену, серьезно повредила кровлю и практически уничтожила несколько комнат. По счастливой случайности, хозяев в этот момент не было дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дочь криминального авторитета Цапка протаранила жилой дом Анастасия Цапок: кто она, чем известна Чем известна ОПГ Цапков в Кущевской

Дочь криминального авторитета Цапка протаранила жилой дом

«Малышка, ты так классно ехала», — первое, что сказал парень с пассажирского кресла Анастасии Цапок.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

Анастасия Цапок: кто она, чем известна

Анастасия Цапок (Инстраграм* @anastasiyatsapok)



Чем известна ОПГ Цапков в Кущевской