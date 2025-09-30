«Малышка, ты классно ехала»: дочь лидера Кущевской ОПГ Цапка влетела в жилой дом. Секс-чаты, долги и связь с сыном прокурора
Дочь одного из самых одиозных криминальных авторитетов России, Анастасия Цапок, устроила резонансное ДТП под Таганрогом. На своем мощном Mercedes девушка на полной скорости врезалась в частный жилой дом. Удар был настолько сильным, что иномарка проломила несущую стену, серьезно повредила кровлю и практически уничтожила несколько комнат. По счастливой случайности, хозяев в этот момент не было дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Дочь криминального авторитета Цапка протаранила жилой дом25-летняя Анастасия и ее пассажир — сын местного прокурора — не пострадали. Однако, как сообщают свидетели и Telegram-канал Mash, их поведение было более чем вызывающим. По предварительным данным, оба находились в состоянии наркотического опьянения. Прибывшим сотрудникам ДПС они угрожали, пытались запретить съемку и обещали «решить вопрос» с увольнением через свои связи.
«Малышка, ты так классно ехала», — первое, что сказал парень с пассажирского кресла Анастасии Цапок.
Анастасия Цапок: кто она, чем известнаПо информации SHOT, Mercedes Анастасии двигался со скоростью 136 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Статистика по машине шокирует: с 2022 года на нее было выписано 169 штрафов, в основном за превышение скорости, а также за чрезмерный шум от выхлопной системы. Этот автомобиль стоимостью около 20 миллионов рублей был подарен Анастасии на 18-летие.
Примечательно, что, судя по официальным данным, девушка никогда нигде не работала. Ее образ жизни, который она активно демонстрирует в соцсетях, состоит из роскошных путешествий по курортам Дубая и Канарских островов, где она останавливается в самых дорогих отелях. Эпатажностью дочери криминального авторитета никого не удивить: несколько лет назад она завела дома львенка за 80 тыс. рублей.
Известно, что Анастасия состоит в ростовских чатах по поиску парней для сексуальных знакомств.
Чем известна ОПГ Цапков в КущевскойБанда Сергея Цапка была не просто одной из многих преступных группировок лихих 90-х. Она представляла собой хорошо структурированную и жестокую организацию, которая на протяжении почти двух десятилетий фактически правила станицей Кущевской в Краснодарском крае, ставшей символом криминального беспредела и сращивания бандитов с властью.
Цапковцы установили полный контроль над всей хозяйственной жизнью станицы. Они собирали «дань» с местных предпринимателей, фермеров и даже бюджетных организаций. Тех, кто отказывался платить, ждала жестокая расправа. Группировка прославилась также невероятной жестокостью. Пытки и убийства были для них обычным инструментом для поддержания страха и власти. Апогеем их злодеяний стало массовое убийство семьи фермера Сергея Амброса и его гостей в ноябре 2010 года. Было убито 12 человек, включая женщин и детей (четверым жертвам отрубили головы).
Большинство участников банды, включая ее лидера Сергея Цапка, были арестованы и осуждены. Сам Цапок приговорен к пожизненному лишению свободы.