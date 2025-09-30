Стало известно, кто зарезал замруководителя филиала банка в Москве

30 сентября 2025, 14:27

СК завел дело на сотрудника банка, зарезавшего свою начальницу в Москве

Фото: iStock/ancoay

Убийцей замруководителя филиала банка в Москве оказался ее подчиненный. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК. Об этом сообщает столичный следком в своем телеграм-канале.