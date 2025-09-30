Стало известно, кто зарезал замруководителя филиала банка в Москве
Убийцей замруководителя филиала банка в Москве оказался ее подчиненный. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК. Об этом сообщает столичный следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 30 сентября в здании на улице Автозаводской. Один из сотрудников организации по неясной причине набросился с ножом на свою начальницу. К несчастью, женщина скончалась до приезда скорой от полученных ранений.
Вскоре преступника обезвредили и задержали сотрудники МВД и Росгвардии. В скором времени его доставят в подразделение столичного ведомства и допросят. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.
