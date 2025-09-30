У задержанного экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова обнаружили рак

30 сентября 2025, 15:13

Фото: iStock/sudok1

У бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова — рак поджелудочной железы. Об этом он сообщил при экстренной госпитализации, которая произошла прямо во время допроса, передаёт Telegram-канал Baza.