У задержанного экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова обнаружили рак
У бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова — рак поджелудочной железы. Об этом он сообщил при экстренной госпитализации, которая произошла прямо во время допроса, передаёт Telegram-канал Baza.
В настоящий момент Чемезов находится в ремиссии, ему рекомендовано принимать пищу каждые три часа и соблюдать специальную диету.
После обследования Олега Чемезова вновь доставили в отдел полиции, где ему предъявили обвинение в мошенничестве. Сегодня в суде рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения. Сам чиновник свою вину не признаёт.
По версии следствия, показания против бывшего вице-губернатора дал экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Чемезов проходит по делу уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артёма Бикова, расследование которого ведётся в регионе.
