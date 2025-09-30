Стало известно, во сколько Анастасии Цапок обойдётся ДТП с протараненным домом под Таганрогом

30 сентября 2025, 14:56

Mash: ДТП под Таганрогом обойдётся Цапок в порядка 5 млн рублей

Фото: iStock/photosaint

Авария, произошедшая под Таганрогом с участием Анастасии Цапок – дочери осужденного на пожизненное лидера кущёвской ОПГ Сергея Цапка – грозит ей серьёзными финансовыми затратами. По предварительным подсчётам, ремонт повреждённого дома и восстановление автомобиля обойдутся примерно в пять миллионов рублей.