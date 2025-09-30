Стало известно, во сколько Анастасии Цапок обойдётся ДТП с протараненным домом под Таганрогом
Авария, произошедшая под Таганрогом с участием Анастасии Цапок – дочери осужденного на пожизненное лидера кущёвской ОПГ Сергея Цапка – грозит ей серьёзными финансовыми затратами. По предварительным подсчётам, ремонт повреждённого дома и восстановление автомобиля обойдутся примерно в пять миллионов рублей.
Как уточняет Telegram-канал Mash, из них три миллиона рублей потребуется на ремонт авто, а два миллиона – на восстановление жилого дома. Однако экспертиза может признать здание аварийным, что повлечёт необходимость его сноса и полной реконструкции, а это уже минимум шесть миллионов рублей.
Автомобиль Mercedes AMG GT 63S 2019 года выпуска в результате ДТП получил повреждения, сопоставимые с полной утратой. Его рыночная стоимость составляет около девяти миллионов рублей, и при обычных обстоятельствах КАСКО покрыло бы ущерб. Но экспертиза подтвердила, что в момент аварии Цапок была пьяна. В связи с этим страховая компания может отказаться возмещать ущерб, и восстановление машины ляжет на её плечи, что обойдётся в как минимум три миллиона рублей.
Автоэксперты отмечают, что альтернативой может стать продажа машины «как есть» и покупка новой, но это тоже потребует значительных затрат.
Судя по соцсетям Анастасии, она ведёт образ жизни «золотого ребёнка», часто путешествует за границу и не скрывает своих трат. При этом за последние два года у неё зафиксировано почти 200 штрафов за превышение скорости.
