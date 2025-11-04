Поборница российских семейных ценностей призналась в торговле детьми

04 ноября 2025, 10:47

Психолог Рудницкая после ареста признала вину по делу о торговле детьми

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Председатель и клинический психолог российской Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищённых слоёв населения» Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле детьми, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.