Поборница российских семейных ценностей призналась в торговле детьми
Председатель и клинический психолог российской Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищённых слоёв населения» Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле детьми, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Как отмечают следователи, с момента совершения преступления прошло более пяти лет, и за это время Рудницкая не совершала противоправных действий, что может свидетельствовать о её раскаянии и сделанных выводах.
В то же время сама Рудницкая заявила, что считает решение об её аресте чрезмерным. По её словам, следствие «излишне настаивало» на помещении в следственный изолятор, хотя, по её мнению, у суда не было достаточных оснований для такого шага.
Ирина Рудницкая проживает в подмосковной Рузе. На её иждивении находится 12 детей в возрасте от трёх до 17 лет. Уголовное дело, в рамках которого она проходит обвиняемой, возбудили в конце августа 2025 года.
Изначально Рудницкая проходила по делу как свидетель, однако после проведения очных ставок с другими свидетелями и фигурантами следствие подало ходатайство о её аресте.
Вместе с Рудницкой обвинения предъявили ещё двум фигурантам. Вменяемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также запрет на занятие определённой деятельностью до 15 лет.
