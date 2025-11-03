Психолог назвала неожиданную перспективу брака Джигана и Самойловой

03 ноября 2025, 16:05

Психолог Абравитова: Джиган и Самойлова будут бесконечно разводиться и жениться

Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

Клинический психолог Марианна Абравитова высказала мнение о возможном развитии отношений рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и блогерши Оксаны Самойловой.





Как сообщает Пятый канал, Джиган и Самойлова могут возобновить отношения. Именно так предположила Абравитова. Она сослалась на их прошлые конфликты, которые почти доходили до суда. По мнению психолога, пара способна бесконечно ссориться, расходиться и снова воссоединяться.



Эксперт отметила, что желание рэпера извиниться перед супругой является для него естественным.

«Он уже выстроил с Оксаной такие отношения, что он постоянно должен просить прощения... Но я так понимаю, что простое прощение уже не помогло, поэтому пришлось песню сочинить», — прокомментировала Абравитова.