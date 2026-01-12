«Марафонец, а не спринтер»: Психолог рассказала, как войти в рабочий режим после праздников

12 января 2026, 17:54

Психолог Сальникова: первые дни после праздников нужно начинать с простых задач

Фото: iStock/littlehenrabi

После длинных праздников мы часто требуем от себя невозможного: вчера еще лежали на диване, а сегодня должны выдать те же результаты, что и в декабре. Но это отрицание реальности. Организму и психике нужен плавный переход.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что возвращаться к работе нужно не рывком, а плавно, как марафонец, который бережет силы на длинной дистанции.





«Мы не забегаем и не прыгаем в рабочие задачи, а даем себе время подстроиться под новую среду. Мы вливаемся постепенно, как спортсмены на марафоне: они не бегут первые километры на максимуме, а прислушиваются к телу, оценивают дистанцию. Здесь то же самое», — сказала она.

«Мы сбили биологические часы, изменили режим питания и, наконец, позволили нервной системе расслабиться без постоянного стресса и звонков. Игнорировать это — все равно что зайти домой после метели и делать вид, что вы не промокли и не замерзли. Нужно время — кто-то встроится за два дня, а кому-то понадобится две недели — и это нормально. Впереди долгая дистанция до майских праздников, и важно продумать ее сo "станциями для отдыха", а не сорваться на старте», — объяснила психолог.

«Обязательно планируйте перерывы. Дайте себе право на раскачку — это не лень, а стратегия для устойчивой продуктивности», — посоветовала она.