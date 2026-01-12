«Около четырех дней»: Психолог раскрыла, сколько времени нужно для адаптации после праздников
Психолог Бирарова: на адаптацию к работе после праздников нужно четыре дня
На адаптацию к работе после длительных новогодних выходных необходимо около трех-четырех дней. Об этом рассказала психолог Наиля Бирарова.
По ее словам, именно столько дней нужно, чтобы психика смогла перестроиться с режима отдыха на рабочий формат и прийти в тонус.
«Нужно смотреть на состояние самого человека: его психотип, привычный распорядок дня, характер отдыха в выходные — был ли он активным или пассивным, творческим или, возможно, даже вредным для восстановления сил», — сказала Бирарова в разговоре с «Постньюс».Она отметила, что кто-то легко входит в рабочее состояние всего за один день. Другим же может не хватить и месяца.