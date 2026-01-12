«Рисово-компотный день»: Диетолог назвала мягкий способ очищения организма после праздников

12 января 2026, 16:50

Диетолог Белоусова: Рис и компот помогут очистить организм после праздников

Фото: iStock/ribeirorocha

После новогодних праздников необходимо помочь организму восстановиться. Об этом предупредила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.





По словам эксперта, важно поддержать печень, выполняющую основную детоксикационную функцию. Для этого можно использовать простые аптечные препараты, которые стимулируют обменные процессы.





«Первое, что действительно помогает восстановиться после Нового года, — это гепатопротекторы. Самый безопасный вариант — экстракт расторопши, но не масло, а именно экстракт, который улучшает работу клеток печени. Дополнительно можно использовать янтарную кислоту или сочетание янтарной и лимонной кислот», — отметила Белоусова в разговоре с Pravda.Ru.

