«Рисово-компотный день»: Диетолог назвала мягкий способ очищения организма после праздников
После новогодних праздников необходимо помочь организму восстановиться. Об этом предупредила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
По словам эксперта, важно поддержать печень, выполняющую основную детоксикационную функцию. Для этого можно использовать простые аптечные препараты, которые стимулируют обменные процессы.
«Первое, что действительно помогает восстановиться после Нового года, — это гепатопротекторы. Самый безопасный вариант — экстракт расторопши, но не масло, а именно экстракт, который улучшает работу клеток печени. Дополнительно можно использовать янтарную кислоту или сочетание янтарной и лимонной кислот», — отметила Белоусова в разговоре с Pravda.Ru.
Она уточнила, что эти вещества помогут печени быстрее справиться с последствиями праздников.
Кроме того, диетолог посоветовала провести рисово-компотный день. Можно в этот период съесть примерно стакан отварного риса и пить компот из сухофруктов без сахара. Такой способ, по словам Белоусовой, поможет мягко очистить организм и не навредить здоровью.
Тем временем клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 призвал не втягиваться в рабочие будни после праздников слишком быстро, чтобы не чувствовать физическую слабость и лень.
«Дело в том, что многие попадают после долгого отдыха в своеобразную ловушку. Наступает "тревога свободы", когда некоторые начинают переживать, что очень долго ничего не делали, пытаясь компенсировать это с избыточной жесткостью, "закручивая гайки" себе и окружающим. Однако так делать не стоит», — сказал Самбурский.
Он посоветовал работать примерно на 70% и не пытаться решить сразу все задачи. Лучше выбрать одну, которую можно решить оперативно. Это позволит получить удовольствие и ощущение, что мы снова в строю.