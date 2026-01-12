Россиянам назвали способы борьбы с прокрастинацией
Эксперт ВШЭ Хачатрян: Прокрастинация — вульгарный психологический ограничитель
Прокрастинация является вульгарным психологическим ограничителем, с которым необходимо бороться. Об этом заявила общественный деятель, член попечительского совета бизнес-школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян.
По ее словам, есть три причины, из-за которых люди откладывают решения достижения целей – задача слишком большая, сложная или неприятная.
«При решении всех трёх задач нужен диалог с собой. Любые психологические ограничения снимаются только в диалоге. А прокрастинация — вульгарный психологический ограничитель», — пояснила Хачатрян в разговоре с RuNews24.ru.
В случае объемной задачи эксперт посоветовала разделить ее на небольшие части и уделять их решению 20 минут в день. Работа в этом случае должна приносить «кайф».
Сложную задачу стоит решать с самого простого участка. В качестве примера Хачатрян привела распутывание клубка, когда важен не результат, а сам процесс.
«Третья причина прокрастинации решается простым принципом прусского гусара Фердинанда фон Шиллю: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца"», — заключила эксперт.