Россиянам назвали способы борьбы с прокрастинацией

12 января 2026, 15:12

Эксперт ВШЭ Хачатрян: Прокрастинация — вульгарный психологический ограничитель

Фото: iStock/fizkes

Прокрастинация является вульгарным психологическим ограничителем, с которым необходимо бороться. Об этом заявила общественный деятель, член попечительского совета бизнес-школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян.





По ее словам, есть три причины, из-за которых люди откладывают решения достижения целей – задача слишком большая, сложная или неприятная.





«При решении всех трёх задач нужен диалог с собой. Любые психологические ограничения снимаются только в диалоге. А прокрастинация — вульгарный психологический ограничитель», — пояснила Хачатрян в разговоре с RuNews24.ru.

«Третья причина прокрастинации решается простым принципом прусского гусара Фердинанда фон Шиллю: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца"», — заключила эксперт.