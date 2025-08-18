Синоптик назвал самые дождливые дни на текущей неделе

18 августа 2025, 13:52

Синоптик Шувалов: самые дождливые дни на текущей неделе — четверг и пятница

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Август постепенно приближаются к своему завершению. В Москве и области значительно холодает. Чего ждать от погоды дальше? Будет ли еще солнце?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в ближайшие два дня на особые дожди рассчитывать не стоит.





«Дожди в хорошем количестве придут только в четверг. Температура, от +19 до +21 градусов. В четверг пройдет холодный фронт, температура снизится до +17», — сказал он.

«Продолжительные и сильные осадки будут в четверг и пятницу. Температура лезет вниз, с приходом дождей увеличится облачность. Грозы будут тоже во вторую половину недели», — сообщил синоптик.