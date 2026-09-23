Мария Захарова назвала условия для возвращения критиков России в страну

23 сентября 2026, 12:17

Захарова: критики России могут вернуться с извинениями и при соблюдении законов

Мария Захарова (фото: кадр из подкаста «Переговорка»)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что может иметь значение при возвращении в Россию людей, которые ранее публично критиковали страну. По ее словам, в первую очередь важно, чтобы человек сам хотел вернуться, например, если испытывает ностальгию.





Об этом Захарова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv. Она подчеркнула, что также необходимо учитывать, нарушал ли человек российское законодательство.



Кроме того, по словам Захаровой, важным фактором могут быть извинения за сделанные ранее публичные заявления. При этом, если человек не нарушал закон, то, как отметила представитель МИД, он может вернуться в Россию «по-тихому».





«Важно — искренность желания, которое отвергать нельзя», — сказала Захарова.