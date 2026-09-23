Популярный российский блогер и стример Exile женился на Каролине Клейменовой — фото

23 сентября 2026, 02:59

Блогер Exile женился на своей избраннице Каролине Клейменовой и показал совместное фото

Exile/Илья Яцкевич и Каролина Клейменова (Фото: Instagram* @klmnvaa)

Популярный российский блогер и стример Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич) женился на Каролине Клейменовой. О счастливом событии он рассказал в своём Telegram-канале.





Во вторник вечером влюбленные наконец-то официально стали супругами. Напомним, что они встречались довольно долго перед тем, как Илья сделал Каролине предложение в ноябре 2025 года во время поездки по Японии.



Романтический сюрприз случился в живописной деревне с видом на гору Фудзи. Каролина радостно заявила подписчикам, что без раздумий сказала «да».



Фото: Instagram* @klmnvaa Вчера Exile поделился снимками, сделанными во время церемонии бракосочетания. Для росписи невеста выбрала пиджак с объёмными плечами, мини-юбку и чулки молочного оттенка. Жених надел классический чёрный костюм, дополнив его кедами.



«22.09.2026. Мы муж и жена», — написал Яцкевич.