Популярный российский блогер и стример Exile женился на Каролине Клейменовой — фото
Популярный российский блогер и стример Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич) женился на Каролине Клейменовой. О счастливом событии он рассказал в своём Telegram-канале.
Во вторник вечером влюбленные наконец-то официально стали супругами. Напомним, что они встречались довольно долго перед тем, как Илья сделал Каролине предложение в ноябре 2025 года во время поездки по Японии.
Романтический сюрприз случился в живописной деревне с видом на гору Фудзи. Каролина радостно заявила подписчикам, что без раздумий сказала «да».
Вчера Exile поделился снимками, сделанными во время церемонии бракосочетания. Для росписи невеста выбрала пиджак с объёмными плечами, мини-юбку и чулки молочного оттенка. Жених надел классический чёрный костюм, дополнив его кедами.
«22.09.2026. Мы муж и жена», — написал Яцкевич.При этом главное торжество запланировано на конец сентября в Турции. Предварительно, оно пройдет на вилле. На прошлой неделе Клейменова объяснила в личном блоге, что за лето они с любимым проделали большую организационную работу, но многое ещё не готово. В частности, Каролина все еще не закончила свадебную клятву, а для Ильи не дошили костюм. Однако себе Клейменова уже подготовила необходимые наряды.
Каролина также поделилась советом, основанным на личном опыте, который может пригодиться будущим невестам. Она отметила, что очень важно начинать копить деньги на свадьбу заранее — «бюджеты (на все мероприятие) уходят страшные». С точки зрения Клейменовой, этот день надо сделать таким, чтобы потом с улыбкой и теплом вспоминать его до конца жизни.