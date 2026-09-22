Музыкальный бизнес Artik вышел в плюс: прибыль достигла 11 млн рублей

22 сентября 2026, 18:03

Artik заработал 11 млн рублей на собственной музыкальной компании

Artik (Фото: Instagram* / @artik)

В 2014 году продюсер Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) зарегистрировал ООО «Селф Мэйд Мьюзик», которое со временем выросло в полноценное музыкальное объединение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Компания работает в Московской области и занимается исполнительскими искусствами. Self Made Music объединяет артистов, занимается дистрибуцией музыкального и видеоконтента, продюсированием треков, созданием клипов и комплексным сопровождением исполнителей. Среди проектов объединения — Artik & Asti, Артем Качер, DENIIZA и другие артисты.



Название компании Умрихин когда-то придумал неслучайно. По словам продюсера, изначально он хотел создать лейбл для собственного проекта, но практически сразу появилась идея сделать из него полноценное музыкальное объединение.





«Я с детства мечтал о нем. Изначально я хотел запустить его для своего проекта, но уже были мысли о том, что это будет полноценный лейбл», — рассказывал Артем.