Музыкальный бизнес Artik вышел в плюс: прибыль достигла 11 млн рублей
В 2014 году продюсер Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) зарегистрировал ООО «Селф Мэйд Мьюзик», которое со временем выросло в полноценное музыкальное объединение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Компания работает в Московской области и занимается исполнительскими искусствами. Self Made Music объединяет артистов, занимается дистрибуцией музыкального и видеоконтента, продюсированием треков, созданием клипов и комплексным сопровождением исполнителей. Среди проектов объединения — Artik & Asti, Артем Качер, DENIIZA и другие артисты.
Название компании Умрихин когда-то придумал неслучайно. По словам продюсера, изначально он хотел создать лейбл для собственного проекта, но практически сразу появилась идея сделать из него полноценное музыкальное объединение.
«Я с детства мечтал о нем. Изначально я хотел запустить его для своего проекта, но уже были мысли о том, что это будет полноценный лейбл», — рассказывал Артем.Название нашлось во время одного из интервью, когда артистов назвали self made. Умрихин решил, что это именно та концепция, которая подходит его будущей компании.
В последние годы сам Artik отошел от активных публичных выступлений и сосредоточился на продюсерской работе. По сообщениям СМИ, сейчас он живет в ОАЭ. Тем временем под брендом Artik & Asti продолжает выступать Seville — она стала солисткой проекта после ухода Анны ASTI в 2021 году.
Финансовые показатели компании за последний год выглядят заметно лучше предыдущего периода. В 2025 году выручка Self Made Music составила 40,3 млн рублей. Еще интереснее ситуация с чистой прибылью. Если по итогам 2024 года компания получила убыток в 3,1 млн рублей, то в 2025-м вышла на 11 млн рублей чистой прибыли. Правда, исторический максимум у бизнеса Artik был еще выше: например, в 2017 году прибыль компании достигала 14 млн рублей.