Обвинялся в серьёзном правонарушении, сменил фамилию и женился на дочери Пугачёвой: тёмное прошлое мужа Кристины Орбакайте Михаила Земцова

22 сентября 2026, 18:30

Михаил Земцов (Фото: Инстаграм* @orbakaite_k)

Он эмигрировал из СССР в Майами в конце 80-х годов, сменил фамилию и стал владельцем сети стоматологических клиник. Но широкой публике он известен как супруг Кристины Орбакайте. А в 2003 году его имя связывали с громкой историей. Что за этим стояло и как сама певица отреагировала на обвинительное заключение, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История эмиграции его семьи Что стояло за громким обвинением 2003 года Встреча Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Крещение Клавдии: что известно и что остаётся за кадром

История эмиграции его семьи



Михаил Земцов с женой и дочерью (Фото: Инстаграм* @orbakaite_k)

Что стояло за громким обвинением 2003 года

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Встреча Кристины Орбакайте и Михаила Земцова



Михаил Земцов и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Крещение Клавдии: что известно и что остаётся за кадром