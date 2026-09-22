Обвинялся в серьёзном правонарушении, сменил фамилию и женился на дочери Пугачёвой: тёмное прошлое мужа Кристины Орбакайте Михаила Земцова
Он эмигрировал из СССР в Майами в конце 80-х годов, сменил фамилию и стал владельцем сети стоматологических клиник. Но широкой публике он известен как супруг Кристины Орбакайте. А в 2003 году его имя связывали с громкой историей. Что за этим стояло и как сама певица отреагировала на обвинительное заключение, читайте в материале «Радио 1».
История эмиграции его семьиМихаил Земцов родился 15 января 1978 года в СССР. В конце 80-х годов семья эмигрировала из СССР в США, выбрав для проживания город Майами (штат Флорида). В период адаптации отец занимался подтверждением своей врачебной квалификации в соответствии с требованиями Американской стоматологической ассоциации, а мать работала администратором в медицинской клинике. За океаном Михаил стал использовать фамилию матери — Земцов (Mikhail Zemtsov). Это решение было принято для упрощения обустройства на новом месте, так как такая фамилия легче произносится и воспринимается в англоязычной среде. Впоследствии он получил профильное медицинское образование, следуя семейной традиции. Несколько лет молодой специалист трудился дантистом, после чего понял, что готов строить собственное дело. Широкой публике он также известен как супруг певицы Кристины Орбакайте, с которой состоит в браке с 2005 года; у пары есть общая дочь Клавдия. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник в Майами в 2012 году.
Что стояло за громким обвинением 2003 годаМихаил Земцов является владельцем сети стоматологических клиник в курортной столице Флориды. В ряде российских медиа периодически публиковались утверждения о том, что в 2003 году 25-летний Земцов был обвинён в совершении преступления (кража со взломом) в Майами и получил условное наказание.
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Некоторые издания связывали такой исход дела с качественной юридической защитой. Сама Кристина Орбакайте в телефонном интервью «Комсомольской правде» в 2005 году назвала эти сведения «ерундой» и заявила: «Я всё знаю: и прошлое, и настоящее, и будущее! Уверена, что Михаил — приличный человек». Развёрнутых официальных комментариев по этому поводу ни дантист, ни его супруга не давали, предпочитая игнорировать домыслы и сосредоточиться на бизнесе и светской жизни.