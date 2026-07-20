«Маркер опасности»: Россиянам рассказали, как отличить звонок мошенника от обычного
Аналитик Ульянов про мошенников: маркер опасности — изменение профиля звонков
Минцифры предложило механизм, который должен разделить финансовую ответственность за ущерб от телефонных мошенников между банками и сотовыми операторами. Однако, по словам специалистов, мошенники легко адаптируются к новым методам блокировок и придумывают свои схемы.
Руководитель аналитического центра компании «Зикурион» Владимир Ульянов в беседе с «Радио 1» рассказал, как отличить мошеннический звонок от обычного.
«Мошенники чувствуют новостную повестку. Появятся схемы, где будут звонить и предлагать помощь в получении компенсации, просить СВВ-код или подтверждение по СМС. А по факту деньги будут списываться. Полагаться только на абонентский код региона сейчас бессмысленно, так как абоненты давно перемещаются по стране, не меняя номера. Главный маркер опасности — резкое изменение привычного профиля звонков», — заявил он.
По словам эксперта, если ваша деятельность не связана с логистикой и вы не ждете звонков из других регионов, а вам поступает большое количество незнакомых вызовов — скорее всего, это и есть нежелательные звонки. Всех, кто действительно нужен, можно внести в телефонную книгу. Остальное — спам или мошенники.
«Основная линия обороны по-прежнему проходит через личную осмотрительность человека. Человек прежде всего должен ответственно подходить к безопасности своих денег», — предупредил Ульянов.