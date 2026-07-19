Россиянам объяснили, как избежать частых звонков от мошенников
Доцент Щербаченко: посты в соцсетях о дорогих покупках привлекают мошенников
Чтобы избежать частых звонков от мошенников, не стоит размещать в социальных сетях информацию о дорогих покупках и командировках, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его слова приводит РИА Новости.
Кроме того, эксперт рекомендовал поставить самозапрет на кредиты и займы, а также запретить любые действия с недвижимостью без личного участия собственника. Специалист посоветовал проверить через «Госуслуги», сколько сим-карт зарегистрировано на пользователя, и использовать антиспам-сервисы для защиты от нежелательных звонков.
«Прекратите размещать информацию в соцсетях о собственных командировках, дорогих покупках, купленных билетах», — сказал он.Для дополнительной безопасности Щербаченко призвал включать двухфакторную аутентификацию во всех социальных сетях и ставить сложные пароли из 12–14 символов для приложений.