Россиянам объяснили, как избежать частых звонков от мошенников

19 июля 2026, 18:50

Доцент Щербаченко: посты в соцсетях о дорогих покупках привлекают мошенников

Фото: iStock/Thx4Stock

Чтобы избежать частых звонков от мошенников, не стоит размещать в социальных сетях информацию о дорогих покупках и командировках, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его слова приводит РИА Новости.





Кроме того, эксперт рекомендовал поставить самозапрет на кредиты и займы, а также запретить любые действия с недвижимостью без личного участия собственника. Специалист посоветовал проверить через «Госуслуги», сколько сим-карт зарегистрировано на пользователя, и использовать антиспам-сервисы для защиты от нежелательных звонков.

«Прекратите размещать информацию в соцсетях о собственных командировках, дорогих покупках, купленных билетах», — сказал он.