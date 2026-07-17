«Раставаться с деньгами»: Россиянам рассказали, смогут ли банки вернуть украденные мошенниками деньги

17 июля 2026, 14:32

Аналитик Ульянов: банки не смогут возвращать деньги после мошенничества всем

Фото: iStock/NanoStockk

Минцифры предложило механизм, который должен разделить финансовую ответственность за ущерб от телефонных мошенников между банками и сотовыми операторами. Однако, как говорят специалисты, у этой схемы есть огромные подводные камни. Главный из них — иллюзия полной защиты, которая может сыграть злую шутку с самими вкладчиками.





Проект Министерства цифрового развития предполагает, что жертва мошенников сначала обратится в банк. Если кредитная организация докажет, что действовала корректно и не пропустила подозрительную операцию, эстафету передадут оператору связи. Если выяснится, что злоумышленников не заблокировали вовремя, компенсировать потери будет уже мобильный оператор.



Руководитель аналитического центра компании «Зикурион» Владимир Ульянов в беседе с «Радио 1» пояснил, что технически проект вполне реализуем, но не стоит ждать, что он станет панацеей.





«Нужно отталкиваться от того, что это именно проект. Наверняка будут корректировки и мнения со стороны заинтересованных сторон — банков и операторов связи. Посмотрим, что получится на выходе», — отметил он.

«Сопротивления не избежать, но уклониться от обязательств в случае принятия закона у них не получится. Однако перекладывать всю вину на технические компании — тупиковый путь. Не стоит возлагать ответственность только на операторов и банки, человек прежде всего должен ответственно подходить к безопасности своих денег», — сказал Ульянов.

«Проблема в том, что когда у человека появляется инструмент защиты, он начинает более беспечно относиться к безопасности. Не очень-то в интересах банков и операторов постоянно выплачивать деньги клиентам, которые проявляют халатность. Поэтому доля людей, которые получат компенсацию, будет далека от 100%. А преступники моментально адаптируются к информационной повестке. Как только люди узнают о возможности получить деньги обратно, мошенники начнут звонить и представляться сотрудниками "компенсационных фондов"», чтобы под этим предлогом выведать коды и пароли», — предупредил собеседник.