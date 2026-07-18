«Улучшить качество»: Стало известно о новой маскировке мошенников
Доцент Щербаченко: мошенники маскируются под операторов сотовой связи
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко предупредил о новой схеме мошенников, которые выдают себя за сотрудников сотовых операторов.
В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах под предлогом «улучшения качества связи» или «ускорения интернета» и просят пользователя включить демонстрацию экрана на смартфоне, якобы для помощи в установке приложения.
«Так они получают доступ ко всему, что отображается на устройстве, включая СМС с кодами подтверждения, логины и пароли. Злоумышленники могут убедить установить якобы «техническое» приложение, необходимое для улучшения интернета. На деле это вредоносное программное обеспечение, способное перехватывать данные, отслеживать действия пользователя и передавать доступ к устройству третьим лицам», — пояснил доцент.Щербаченко напомнил: настоящие операторы никогда не требуют демонстрации экрана или установки стороннего ПО. При подозрительном звонке специалист советует немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться с техподдержкой.