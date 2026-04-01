«Маршруты для мозга»: Психолог рассказала, как путешествия лечат стресс и прокачивают продуктивность
Психолог Баленко: путешествия формируют новые нейронные связи
Регулярные поездки — это не просто смена обстановки и приятные воспоминания. Как показало недавнее британское исследование, путешествия способны укреплять сердечно-сосудистую систему, снижать уровень тревоги и даже делать нас образованнее. Но что происходит с нашим мозгом, когда мы выходим из зоны комфорта и оказываемся в незнакомом городе?
Клинический психолог Анна Баленко в беседе с «Радио 1» заявила, что любой новый город запускает в мозге процессы, которые невозможно воспроизвести в обычном офисе или даже на тренинге. Даже если мы просто физически перемещаемся в новую среду, мозг не может оставаться в «спящем режиме».
«В повседневности мы привыкаем действовать по шаблонам. У нас привычные маршруты, реакции, роли. Мозг экономит энергию. Допустим, сейчас вы сидите в студии, и мозг достраивает 80% вашей картинки, которую вы видите. Реальность — всего лишь 20%. Когда мы уезжаем в путешествие, мы попадаем в незнакомый город, общаемся с новыми людьми. Мозгу приходится напрягаться. А он всё время ищет что-то новое, интересное, усложнение. Таким образом он подпитывается и строит нейронные связи», — сказала она.
Психолог подчеркнула, что ключевым фактором здесь являются эмоции. Нейронные связи формируются именно тогда, когда событие вызывает эмоциональный отклик. Причем спектр этих эмоций может быть широким — от восторга до легкой растерянности.
«Мы можем где-то потеряться, но в то же самое время набрести на улочку, которая нас приведет в восторг. Это будет новый нейронный путь. Может быть, интерес и страх, одиночество и свобода, если вы поехали одна. Двухнедельную поездку вы будете помнить лучше, чем прошлый месяц, потому что он был рутинным», — объяснила эксперт.
По словам Баленко, смена обстановки также позволяет нам временно «снять» с себя социальные роли (матери, эксперта, начальника) и остаться просто путешественником. Это дает возможность пересобрать свое «я» и отпустить иллюзию тотального контроля.