«Это нормально»: Психолог рассказала, как помочь ребёнку справиться со страхом темноты

31 марта 2026, 14:33

Психолог Дугенцова: Не стоит игнорировать боязнь темноты у ребёнка

Фото: iStock/KeremYucel

Страх темноты у детей связан с особенностями развития воображения и считается нормальным явлением. Об этом рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.





Она пояснила, что дети не просто видят темноту, а фантазируют, представляют, что в ней что-то находится, и не всегда способны отличить вымыслы от реальности. Это абсолютная норма, подчеркнула психолог. Дугенцова порекомендовала не игнорировать и не обесценивать эмоции ребёнка.





«Признание эмоций ребёнка, то есть когда мы говорим: "Тебе страшно, ты сейчас переживаешь, это нормально", автоматически снижает уровень тревоги», — отметила специалист в разговоре с RT.