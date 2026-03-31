«Это нормально»: Психолог рассказала, как помочь ребёнку справиться со страхом темноты
Психолог Дугенцова: Не стоит игнорировать боязнь темноты у ребёнка
Страх темноты у детей связан с особенностями развития воображения и считается нормальным явлением. Об этом рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.
Она пояснила, что дети не просто видят темноту, а фантазируют, представляют, что в ней что-то находится, и не всегда способны отличить вымыслы от реальности. Это абсолютная норма, подчеркнула психолог. Дугенцова порекомендовала не игнорировать и не обесценивать эмоции ребёнка.
«Признание эмоций ребёнка, то есть когда мы говорим: "Тебе страшно, ты сейчас переживаешь, это нормально", автоматически снижает уровень тревоги», — отметила специалист в разговоре с RT.
Психолог добавила, что справиться со страхом темноты ребёнку помогут ночник, ритуалы перед сном и любимые игрушки в кровати. Засыпать самостоятельно необходимо учить постепенно: сначала с родителями, затем с приоткрытой дверью и только потом одному, заключила Дугенцова.