«Машина-утопленник»: Россиянам рассказали, как не остаться без колес после летнего ливня

19 июня 2026, 14:03

Автоэксперт Васильев: повреждение авто в дождь не покроет страховка

Фото: iStock/ElcovaLana

Июнь 2026 года преподнес москвичам и жителям Подмосковья суровый сюрприз: улицы превратились в реки, а дворы — в бассейны. Минтранс региона призвал водителей к осторожности, но главный вопрос, который волнует автовладельцев: что делать, если вашего «железного коня» уже залило, и кто заплатит за ремонт?





Автоэксперт, кандидат технических наук Егор Васильев в беседе с «Радио 1» заявил, что самая банальная, но оттого не менее опасная ситуация — открытое окно или люк. Современный автомобиль, напичканный электроникой, этого не прощает.





«Современные автомобили к такого рода экзорцизмам относятся очень негативно, потому что большое количество электронных компонентов и проводки. Часть из этого проходит под полом автомобиля, куда прежде всего устремляется вода. Там могут быть блоки управления. Всё это заливается — и автомобиль может просто уже не завестись. Выходя из машины, проверяйте все отверстия. Если машина "умная" — закройте стекла и люк дистанционно через приложение в смартфоне», — предупредил он.

«Желательно не развивать скорость выше 60 км/ч в таких условиях, потому что иначе машина всплывёт. Если это все-таки произошло — сохраняем прямолинейное направление движения. Не нажимаем ни в коем случае на педаль тормоза. Корректируем руль минимально, подразумевая, что в любой момент автомобиль опять зацепится за дорогу. Каждая лужа — это кот в мешке. Под гладкой поверхностью может скрываться глубокая яма или, что хуже, в воздухозаборник двигателя попадет вода. Итог — гидроудар», — сказал Васильев.

«По страховке всё это починить вряд ли получится. Это связано не с тем, что автомобиль сломался по вине производителя, а с тем, что человек эксплуатировал его ненадлежащим образом. Машина пострадала из-за действий водителя. Если есть возможность куда-то не ехать в такую погоду — лучше не ехать. Не испытывайте судьбу. Даже если вы всё делаете правильно, это не значит, что остальные водят так же. Разумное поведение на дороге избавит от больших финансовых проблем», — резюмировал собеседник.