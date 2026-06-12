Крупный град и ледяной дождь накрыли северо-восток Москвы и Подмосковье
Крупный град выпал на северо-востоке столицы и в ряде городов Московской области. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Жители Раменского и Балашихи оперативно опубликовали в местных чатах кадры выпавшего града. Ледяной дождь прошёл и в некоторых районах столицы — например, в Бутырском районе. На севере Москвы, по сообщениям горожан, люди слышат раскаты грома и идёт кратковременный дождь.
Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы и специалисты МЧС заранее предупредили жителей об ухудшении погодных условий. По сведениям ведомств, непогода сохранится в регионе до 21:00 мск. Синоптики ожидают дожди, грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду.
Отмечается, что на смену жаре в российскую столицу придёт похолодание. Волна холода продержится в Москве всю следующую неделю.
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