Автоэксперт Славнов предупредил об опасности тополиного пуха для машин
Тополиный пух может вызвать серьезные неисправности и поломки в автомобиле. Об этом предупредил автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.
Он пояснил, что основная опасность таится в возможности засорения радиатора, поскольку пух способен накапливаться между его решетками, образуя «шубу», которая мешает охлаждению двигателя.
В разговоре с Life.ru Славнов уточнил, что это может привести к неправильной работе мотора, перегреву и поломке автомобиля. Поэтому после сезона пуха стоит отдельно промывать радиатор на мойке.
Эксперт посоветовал чаще менять или чистить воздушный фильтр двигателя и не забывать уделять внимание салонному, который не позволяет пуху и пыли попадать в салон авто. Все эти действия помогут избежать проблем с двигателем и сохранить чистый воздух в машине, заключил Славнов.
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