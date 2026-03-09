«Главные триггеры»: Врач дал рекомендации по защите от весенних вирусов

09 марта 2026, 11:19

Врач Звонков: чтобы не заболеть весной, нужно проветривать помещение

Фото: iStock/stefanamer

Весна — время не только любви и цветения, но и повышенной нагрузки на иммунитет. Как помочь организму в этот период, не навредив себе излишним фанатизмом?





Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» поделился простыми и действенными правилами профилактики: в центре внимания — маски, витамины и чистота воздуха.





«Никто не отменил маски. Они на 5–10% сдерживают капельки, содержащие вирусы и бактерии от чихающих и кашляющих. Мелочь, но этот пустячок может помочь. Маска эффективна максимум три часа. Она пропитывается вашими собственными микробами, создавая среду, где им комфортно. Как фильтр она хороша только для мелкой дисперсной жидкости — чихов и кашлей», — отметил он.

«Нужно постоянно проветривать. Ушли — открыли окошко, вернулись — закрыли. Если в доме дети или маленькая квартира, обрабатывайте помещение ультрафиолетом», — посоветовал терапевт.

«На каждой коробке есть инструкция, написано, для какого веса и возраста. Есть комплексы для мужчин, для женщин, для детей. Сначала читаем инструкцию, а потом кладём в рот то, что там содержится. Это очень важно», — резюмировал Андрей Звонков.