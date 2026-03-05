Достижения.рф

Во Вьетнаме врачи достали из заднего прохода мужчины металлический прут

Фото: iStock/sudok1

Во вьетнамском городе Камфа врачи спасли мужчину, у которого в теле застрял металлический прут. Об этом сообщает местный телеканал VTV.



38-летнего пациента доставили в больницу после несчастного случая на строительной площадке. Предположительно, мужчина упал на арматуру, которая вошла в его тело через задний проход.

Медики установили, что металлический прут проник внутрь примерно на 30 сантиметров. В результате пострадавший получил серьезные повреждения и кровотечение в анальном канале, мочевом пузыре и брюшной полости.

Операция по извлечению арматуры заняла несколько часов. Из-за обширных травм хирургам пришлось действовать максимально осторожно, чтобы не повредить внутренние органы. Через несколько дней после операции функции органов пациента начали восстанавливаться. Спустя десять дней его выписали из больницы.

Иван Мусатов

