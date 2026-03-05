Во Вьетнаме врачи достали из заднего прохода мужчины металлический прут

05 марта 2026, 11:38

Фото: iStock/sudok1

Во вьетнамском городе Камфа врачи спасли мужчину, у которого в теле застрял металлический прут. Об этом сообщает местный телеканал VTV.





38-летнего пациента доставили в больницу после несчастного случая на строительной площадке. Предположительно, мужчина упал на арматуру, которая вошла в его тело через задний проход.



Медики установили, что металлический прут проник внутрь примерно на 30 сантиметров. В результате пострадавший получил серьезные повреждения и кровотечение в анальном канале, мочевом пузыре и брюшной полости.



Операция по извлечению арматуры заняла несколько часов. Из-за обширных травм хирургам пришлось действовать максимально осторожно, чтобы не повредить внутренние органы. Через несколько дней после операции функции органов пациента начали восстанавливаться. Спустя десять дней его выписали из больницы.

