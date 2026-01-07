«Массажем и горячей ванной»: Психолог рассказала, как родители могут поддержать детей перед зимней сессией и пробными экзаменами

07 января 2026, 11:38

Психолог Юданова: родители детям перед экзаменами должны дать спокойствие

У кого-то праздники, а у студентов скоро зимняя сессия, у учеников старших классов — пробные ОГЭ и ЕГЭ. Дети переживают, родители паникуют, возможно ли обрести спокойствие?





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» заявила, что в этот период за помощью обращаются все чаще и чаще.





Чем родители могут помочь детям?

Моральной поддержкой: чаще интересуйтесь делами своих детей. Спрашивайте об успехах, самочувствии, страхах. Обсудите подробно все, что тревожит. «Я в тебя верю!», «Ты справишься!», «Я тебя люблю с любыми результатами за экзамен!» — фразы, которые помогут.

чаще интересуйтесь делами своих детей. Спрашивайте об успехах, самочувствии, страхах. Обсудите подробно все, что тревожит. «Я в тебя верю!», «Ты справишься!», «Я тебя люблю с любыми результатами за экзамен!» — фразы, которые помогут. Заботой: на время экзаменов сведите к минимуму обязанности по дому.

на время экзаменов сведите к минимуму обязанности по дому. Полноценным горячим питанием: нужно добавить в рацион больше белковой пищи (мясо, рыба, яйца, творог), полезных овощей и фруктов, а также витамин Д.

нужно добавить в рацион больше белковой пищи (мясо, рыба, яйца, творог), полезных овощей и фруктов, а также витамин Д. Режимом сна, прогулками, релаксом: чаще напоминать о времяпровождении на воздухе и общем отдыхе.

чаще напоминать о времяпровождении на воздухе и общем отдыхе. Массажем или горячей ванной: можете сделать ребенку массаж воротниковой зоны. Плечи и шея больше всего нагружены в момент обучения, всегда приятно их расслабить. Или можно предложить принять ванну с морской солью.

можете сделать ребенку массаж воротниковой зоны. Плечи и шея больше всего нагружены в момент обучения, всегда приятно их расслабить. Или можно предложить принять ванну с морской солью. Лакомствами и спокойным эмоциональным фоном.

«Старайтесь войти в положение своего ребенка и не «пилить» за безделие, а замотивировать на свершение подвигов», — посоветовала Юданова.