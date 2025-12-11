«Временное и обратимое»: Психолог объяснила, может ли стресс привести к бесплодию
Эндокринолог Салаева: пары не могут зачать ребенка на фоне переживаний
Диагноз «бесплодие» звучит как приговор. Но что, если причина — не органическое нарушение, а длительное нервное перенапряжение?
Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог с 15-летним опытом, основатель Школы репродуктивного здоровья «Стать мамой» Гюнай Салаева в беседе с «Радио 1» заявила, что временные процессы, например, стресс — явление обратимое.
«Если мы вовремя возьмемся за лечение, то, конечно, можно пролечить. Но бездействие опасно. Новые научные данные показывают, что хронический стресс может ускорять истощение овариального резерва», — сказала она.
По ее словам, хронический стресс также может приводить к снижению уровня антимюллерова гормона (АМГ), что снижает количество фолликулов в яичниках.
«Чем ниже АМГ, тем хуже прогнозы по наступлению беременности», — предупредила Салаева.
Она добавила, что работа по восстановлению организма состоит из медицинского и психологического этапов.
«Обязательно посещение гинеколога-эндокринолога, сдача анализов (ТТГ, кортизол, пролактин), медикаментозная коррекция выявленных нарушений. А дальше стоит подключать психолога или психотерапевта для работы с причиной стресса», — резюмировала врач.