«Временное и обратимое»: Психолог объяснила, может ли стресс привести к бесплодию

11 декабря 2025, 19:03

Эндокринолог Салаева: пары не могут зачать ребенка на фоне переживаний

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Диагноз «бесплодие» звучит как приговор. Но что, если причина — не органическое нарушение, а длительное нервное перенапряжение?





Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог с 15-летним опытом, основатель Школы репродуктивного здоровья «Стать мамой» Гюнай Салаева в беседе с «Радио 1» заявила, что временные процессы, например, стресс — явление обратимое.







«Если мы вовремя возьмемся за лечение, то, конечно, можно пролечить. Но бездействие опасно. Новые научные данные показывают, что хронический стресс может ускорять истощение овариального резерва», — сказала она.

«Чем ниже АМГ, тем хуже прогнозы по наступлению беременности», — предупредила Салаева.

«Обязательно посещение гинеколога-эндокринолога, сдача анализов (ТТГ, кортизол, пролактин), медикаментозная коррекция выявленных нарушений. А дальше стоит подключать психолога или психотерапевта для работы с причиной стресса», — резюмировала врач.