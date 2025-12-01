«Судьба не свела»: Хазанов раскрыл причину своих провалов в театральные вузы

01 декабря 2025, 12:32

Геннадий Хазанов рассказал, почему его не брали в театральные вузы в молодости

Геннадий Хазанов (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов в интервью телеканалу «Россия 1» вспомнил, как в юности его не принимали в театральные вузы. Он тогда переживал из-за «жуткой несправедливости».





Сейчас артист изменил мнение. Он считает, что приёмная комиссия за короткое время экзамена просто не успевает оценить всех абитуриентов.

«Слушайте, Шаляпина не приняли в хор, а Горького приняли в этот же хор. Ну, мало ли чего бывает в жизни. А теперь я уже точно знаю, что судьба, которая серьёзно занималась мною, она держала все мои желания, придерживала, пока судьба меня не свела с педагогом, с которым мне нужно было пересечься в жизни, чтобы начать овладевать этой профессией», — высказался артист.