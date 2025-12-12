«Я лучше, чем другие»: Психолог назвал разницу между гордостью и гордыней

12 декабря 2025, 16:02

Психолог Лунюшин: при гордыне человек преуменьшает достоинства других

Фото: iStock/Khosrork

В основе гордости и гордыни лежит сравнение, однако эти два чувства сильно отличаются друг от друга. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.





По его словам, в основе гордости и гордыни находится сравнение себя с другими людьми или социальными группами. Это может касаться личных достижений, качеств или положения в обществе. В обоих случаях появляется чувство удовлетворения и достоинства, сопровождаемое выбросом «гормонов счастья».





«При гордыне мы как бы превозносим себя — создается ощущение превосходства. Важно подчеркнуть, что это не просто гордость, а именно нарциссизм — ощущение "я лучше, чем другие". Это ощущение может распространяться как на отдельного человека, так и на целые социальные группы, например, национальные или религиозные. Национализм или религиозный догматизм — это проявление гордыни», — пояснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.

«Когда мы осознаем, что гордыня рождает конфликты, а гордость помогает объективно оценить свои успехи — это первый шаг к внутреннему развитию и благодарности», — подчеркнул психолог.