Материнский капитал в 2026 году: как он изменится, какая будет сумма выплаты и что нужно, чтобы его получить
С 2026 года в России могут вступить в силу новые правила программы материнского капитала. Изменения затронут как суммы выплат, так и порядок их предоставления. Правительство рассматривает законопроекты, которые расширяют возможности семей. «Радио 1» расскажет, какие изменения внесут в порядок выплат, какие условия сохранятся, как оформить сертификат и каковы прогнозные суммы в зависимости от количества детей.
Как изменится материнский капитал в 2026 годуПрограмму материнского капитала ждёт ряд ключевых изменений. Согласно внесённым в Госдуму инициативам, в 2026 году выплаты будут назначаться не только на первого или второго ребёнка, но и на каждого последующего. При этом сумма увеличится примерно на 25% по сравнению с предыдущей выплатой. Такой подход позволит семье получать маткапитал многократно, без строгого ограничения по количеству детей.
Кроме того, с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 6,8%. Он будет рассчитан исходя из фактической инфляции за 2025 год.
Среди новшеств также называют упрощение процедур распоряжения средствами. Программа официально продлена до 31 декабря 2030 года, что гарантирует её долгосрочное действие.
Условия выплаты материнского капитала в 2026 годуПолучить материнский капитал в 2026 году смогут семьи, в которых дети родились или были усыновлены в установленные сроки. Для первого ребёнка это правило действует с 1 января 2020 года, для второго и последующих — с 1 января 2007 года. Главные условия:
- ребёнок и родитель (или усыновитель) должны иметь гражданство России;
- если семья уже оформила материнский капитал на первого ребёнка, при рождении второго она может рассчитывать на доплату, а не на полную сумму новой выплаты;
- распоряжаться средствами можно не сразу — часть прав открывается только через три года после рождения или усыновления ребёнка;
- направить материнский капитал можно исключительно на установленные цели: покупку или строительство жилья, образование детей, пенсию матери, ежемесячные выплаты в малообеспеченных семьях.
Как получить материнский капитал в 2026 годуСертификат на материнский капитал оформляется в электронном виде. В большинстве случаев он выдается автоматически после регистрации рождения ребёнка в ЗАГСе. Информация поступает в Социальный фонд России, и сертификат появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги». Если автоматическое оформление не произошло (например, при усыновлении или смене фамилии), необходимо подать заявление:
- через портал «Госуслуги»;
- в отделение Социального фонда России;
- через МФЦ.
Для оформления сертификата в 2026 году может потребоваться получение сертификата. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России или через портал «Госуслуги».
Потребуются паспорт заявителя, свидетельства о рождении или акты усыновления детей, а также документы, подтверждающие гражданство.
Кроме того, нужно иметь при себе:
- СНИЛС заявителя и ребёнка;
- свидетельство о рождении ребёнка или решение суда об усыновлении;
- документ о гражданстве ребёнка (если требуется);
- свидетельство о браке или разводе при смене фамилии;
- документы представителя (при обращении по доверенности).
На что можно потратить материнский капитал в 2026 годуВ большинстве случаев использовать средства сразу нельзя: часть возможностей открывается только спустя три года. Сертификат в это время «активен», а средства индексируются.
Основные направления затрат:
- улучшение жилищных условий: покупка квартиры или дома, строительство, реконструкция, погашение ипотеки;
- образование детей: оплата детского сада, школы, колледжа или вуза;
- формирование накопительной пенсии матери;
- приобретение товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов;
- ежемесячные выплаты из материнского капитала на ребёнка до 3 лет (при соблюдении условий по доходу семьи).
Сумма материнского капитала в 2026 годуРазмер материнского капитала в 2026 году зависит от количества детей и того, получала ли семья ранее выплату. На первого ребёнка сумма составит около 706–738 тысяч рублей в зависимости от уровня инфляции. Если в семье рождается второй ребёнок, и ранее маткапитал не оформлялся, выплата может составить около 934 тысяч рублей.
Если же семья уже получала выплату за первенца, доплата составит порядка 227–231 тысячи рублей. Для семей с тремя и более детьми предусмотрен новый механизм: каждая последующая выплата будет увеличена на 25% по сравнению с предыдущей. В итоге, при рождении трёх детей сумма может превысить 1,5 миллиона рублей, а при рождении четырёх и более — более 2,5 миллиона.
Окончательные цифры будут зависеть от фактической инфляции и итоговых поправок в законодательстве, однако эксперты уверены: тенденция на рост выплат сохранится.