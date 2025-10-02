02 октября 2025, 10:35

Фото: istockphoto / Rostislav_Sedlacek

С 2026 года в России могут вступить в силу новые правила программы материнского капитала. Изменения затронут как суммы выплат, так и порядок их предоставления. Правительство рассматривает законопроекты, которые расширяют возможности семей. «Радио 1» расскажет, какие изменения внесут в порядок выплат, какие условия сохранятся, как оформить сертификат и каковы прогнозные суммы в зависимости от количества детей.





Как изменится материнский капитал в 2026 году

Условия выплаты материнского капитала в 2026 году

ребёнок и родитель (или усыновитель) должны иметь гражданство России;

если семья уже оформила материнский капитал на первого ребёнка, при рождении второго она может рассчитывать на доплату, а не на полную сумму новой выплаты;

распоряжаться средствами можно не сразу — часть прав открывается только через три года после рождения или усыновления ребёнка;

направить материнский капитал можно исключительно на установленные цели: покупку или строительство жилья, образование детей, пенсию матери, ежемесячные выплаты в малообеспеченных семьях.

Как получить материнский капитал в 2026 году

через портал «Госуслуги»;

в отделение Социального фонда России;

через МФЦ.

СНИЛС заявителя и ребёнка;

свидетельство о рождении ребёнка или решение суда об усыновлении;

документ о гражданстве ребёнка (если требуется);

свидетельство о браке или разводе при смене фамилии;

документы представителя (при обращении по доверенности).



На что можно потратить материнский капитал в 2026 году

улучшение жилищных условий: покупка квартиры или дома, строительство, реконструкция, погашение ипотеки;

образование детей: оплата детского сада, школы, колледжа или вуза;

формирование накопительной пенсии матери;

приобретение товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов;

ежемесячные выплаты из материнского капитала на ребёнка до 3 лет (при соблюдении условий по доходу семьи).

Сумма материнского капитала в 2026 году