Врач рассказала, по каким признакам можно понять, что детям не хватает витаминов

01 октября 2025, 16:11

Врач Басова: сухость кожи и частые простуды говорят о нехватке витаминов

оригинал Фото: iStock/SeventyFour

Быстрая утомляемость, снижение успеваемости и частые простуды у школьников — все это может быть тревожным сигналом организма. По словам специалистов, за этими состояниями зачастую стоит обычная нехватка витаминов в организме.





Заведующий отделом организации лечебного питания-врач-диетолог Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава МО Анна Басова в беседе с «Радио 1» заявила, что первый звонок для родителей — это изменение в поведении и самочувствии ребенка. Если школьник, который раньше был активным, вдруг начинает быстро уставать, теряет мотивацию к учебе и жалуется на постоянную утомляемость, это может быть тревожным сигналом.





«Это не потому, что он ленивый, а потому что он действительно сильно устает, не выносит учебные нагрузки, у него нет мотивации, нет желания», — пояснила она.

Сухость кожи, ломкость волос и ногтей. Это может указывать, в том числе, на недостаток железа в организме.

Частые простуды. Ослабленный иммунитет часто связан с дефицитом определенных микроэлементов.

«Главные маркеры дефицита витаминов — не лень, а стойкая усталость, потеря интереса к учебе и внешние изменения. При их появлении не стоит заниматься самолечением — лучше обратиться к специалисту», — заключила она.