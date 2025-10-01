Американское ведомство случайно рассекретило новый гаджет Apple
В документах Федеральной комиссии по связи США (FCC) появились сведения о новой гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro. Об этом информирует портал MacRumors.
Комиссия опубликовала материалы, где фигурирует устройство Apple с номером модели A3416. Приложенное изображение показывает, что речь идёт о продукте из линейки Vision Pro. В документах содержатся результаты тестов передачи данных, оценки поглощения радиочастотного излучения и работы беспроводных сетей.
Технический характер отчётов не раскрывает подробных характеристик устройства. Тесты FCC демонстрируют, что обновленная версия Vision Pro продолжит поддерживать стандарт Wi-Fi 6, поскольку не использует диапазон 6 ГГц.
По информации источников, Apple разрабатывает новую версию Vision Pro с чипом M5. Компания сохранит дизайн, но заменит процессор M2. Анонс может состояться до конца года.
