Офтальмолог объяснила, чем опасно сдерживание слез для глаз

05 августа 2025, 13:03

Фото: istockphoto / Siarhei Khaletski

Сдерживание слез может негативно сказаться на состоянии органов зрения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.





По ее словам, слезы выполняют не только эмоциональную, но и важную физиологическую функцию. Они обеспечивают увлажнение и защиту глаз, участвуют в доставке питательных веществ, а также способствуют очищению роговицы от пыли и раздражающих частиц.



Аль-Терк напомнила, что слезная пленка состоит из трех слоев: липидного, предотвращающего испарение жидкости; водного, отвечающего за питание и увлажнение; и муцинового, распределяющего слезу по поверхности глаза. Попытки сдержать слезы, отметила офтальмолог, могут привести к нарушению работы слезных желез и развитию синдрома сухого глаза. Среди характерных симптомов: жжение, ощущение инородного тела, покраснение и снижение остроты зрения.



Кроме того, напряжение, возникающее при подавлении эмоций, способно вызвать спазм мышц век и перенапряжение глаз, что грозит головной болью и утомляемостью. Не исключены и психосоматические последствия — стресс может ухудшать кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва.



Специалист порекомендовала не подавлять эмоции и давать себе возможность плакать, использовать увлажняющие капли при признаках сухости глаз, снижать уровень стресса и регулярно проходить офтальмологические осмотры.



«Забота о своем эмоциональном состоянии — это важная часть заботы о здоровье в целом и о здоровье ваших глаз в частности. Берегите свои глаза и позволяйте себе плакать, когда это нужно», — подчеркнула врач.