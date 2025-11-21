21 ноября 2025, 09:57

Фото: iStock/Akintevs

Каждый год 22 ноября православная церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской. В 2025 году этот праздник выпадает на субботу. В народе его называют Матрена Зимняя. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Народные традиции дня Что нельзя делать 22 ноября Приметы на 22 ноября

История праздника

Фото: iStock/dimid_86



Народные традиции дня

Фото: iStock/SMarina



Что нельзя делать 22 ноября

Вот что еще не рекомендуется делать 22 ноября:

Держать обиду на близких — это может вызвать болезни;

Планировать важные встречи — они могут оказаться безрезультатными;

Стричь волосы и ногти — это может привести к утрате жизненной энергии;

Убираться в доме — существует поверье, что это может привести к потере благосостояния;

Употреблять алкоголь — считается, что пьяный человек в этот день рискует заблудиться и замерзнуть.

Фото: iStock/daboost



Приметы на 22 ноября