Матрена Зимняя 22 ноября: почему нельзя пить алкоголь, стричь ногти, убираться в доме и обижаться, народные приметы
Каждый год 22 ноября православная церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской. В 2025 году этот праздник выпадает на субботу. В народе его называют Матрена Зимняя. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобная Матрона появилась на свет в V веке в Пергии. Её выдали замуж за богатого мужчину по имени Дометиан. После рождения дочери семья переехала в Константинополь. В возрасте 25 лет она часто посещала храм и искренне молилась о своих грехах. В церкви преподобная встретила двух благочестивых стариц — Евгению и Сусанну, которые посвятили свою жизнь служению Богу. Под влиянием этих женщин Матрона начала мечтать о монашеской жизни, но её муж был против. Не зная, что делать, она обратилась к Господу с молитвой.
Вскоре ей приснился сон, в котором она убегала от мужа. Это видение она восприняла как знак. Женщина остригла волосы, переоделась в мужскую одежду и под именем Вавила вошла в обитель преподобного Вассиана. Матрона усердно трудилась и быстро завоевала уважение среди братии. Но вскоре игумену и настоятелю соседнего монастыря открыли тайну, что она была женщиной. Святую вызвали на разговор, но поскольку её намерения были чистыми, вместо наказания отправили в женский монастырь в Емесе. Там она провела несколько лет и позже стала игуменьей.
Слава о добродетелях Матроны и её даре исцеления быстро разошлась за пределами монастыря. Вести дошли и до Дометиана. Узнав, что муж разыскивает ее, святая тайно покинула монастырь и отправилась в Иерусалим, затем на Синай, а после — в Берит, где поселилась в заброшенном языческом капище. Вскоре вокруг нее стали собираться другие благочестивые женщины, образовав новую обитель. После смерти супруга Матрона вернулась в Константинополь и основала там новый женский монастырь. Она прожила там до глубокой старости и мирно скончалась около 492 года.
Народные традиции дняНа Руси день памяти Матроны Константинопольской называли Матрена Зимняя. Говорили: «С Матрены Зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». К 22 ноября в большинстве регионов уже устанавливались морозы, и люди надевали заранее приготовленные тулупы и валенки. Перед праздником хозяйки часто перебирали вещи. Одежду, которая стала мала или не носилась больше трех лет, отдавали нуждающимся. Перед этим её стирали, чтобы не передать с ней свою удачу. На Матрену было принято заваривать травы и коренья, собранные летом и осенью. Часть растений шла на настои, а оставшиеся аккуратно раскладывали на хранение. В конце ноября в деревнях активно готовились к Рождественскому посту. Хозяйки ставили квас, пекли постный хлеб для будущих сухарей. Проверяли запасы в погребах: осматривали овощи, соленья и расставляли мышеловки.
Что нельзя делать 22 ноябряВ день Матрены Зимней наши предки соблюдали определенные запреты, чтобы избежать неприятностей. В этот праздник следует избегать пустых разговоров, так как это может привести к разладу в семье.
Вот что еще не рекомендуется делать 22 ноября:
- Держать обиду на близких — это может вызвать болезни;
- Планировать важные встречи — они могут оказаться безрезультатными;
- Стричь волосы и ногти — это может привести к утрате жизненной энергии;
- Убираться в доме — существует поверье, что это может привести к потере благосостояния;
- Употреблять алкоголь — считается, что пьяный человек в этот день рискует заблудиться и замерзнуть.