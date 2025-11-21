«На Колыму»: В ГД призвали признать пропаганду эскорта уголовным преступлением

21 ноября 2025, 00:32

Милонов призвал признать пропаганду эскорта уголовным преступлением

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов отправил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой признать пропаганду эскорта уголовным преступлением.





По его словам, так называемый эскорт является очередной разновидностью проституции со всеми последствиями.





«Блогеры и журналисты часто рассказывают об эскорте как о высокодоходном, достойном и приятном способе заработка, не предъявляющем высоких требований к потенциальному «сотруднику». На деле же дорога в эскорт приводит на дурнопахнущий матрас в грязном притоне», — заявил Милонов RT.

«Я прошу прощения, но считаю, что с эскортницами нужно бороться только одним способом — вводить уголовную ответственность за проституцию, которая будет распространяться как на классических проституток, так и на их подружек-эскортниц. И эта уголовная ответственность должна быть сопряжена с реальными сроками лишения свободы», — уточнил Милонов.