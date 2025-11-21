Петербургские зоохирурги экстренно прооперировали тяжелобольного медведя
В Петербурге зоохирурги провели успешную операцию медведю Мише, доставленному из Волгограда. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Животное страдало от комплекса тяжёлых заболеваний носоглотки, среди которых хронический ринит, деструкция носового лабиринта, фронтит, сфеноидит и средний отит.
Для устранения проблем врачам пришлось выполнить санацию лобных пазух. В процессе операции специалистам также потребовалось побрить мордочку медведя, чтобы обеспечить доступ к операционному полю.
После хирургического вмешательства Миша вернулся в свой вольер в Волгограде. Сейчас за состоянием медведя внимательно следят ветеринары и зоозащитники. Для определения дальнейшей тактики лечения ожидаются результаты анализов, которые помогут разработать окончательный план реабилитации животного.
