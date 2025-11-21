Петербургские зоохирурги экстренно прооперировали тяжелобольного медведя

21 ноября 2025, 05:23

Петербургские ветеринары спасли медведя от заболевания носоглотки

Фото: istockphoto / Tadoma

В Петербурге зоохирурги провели успешную операцию медведю Мише, доставленному из Волгограда. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».