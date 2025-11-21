DM: Бывший принц Эндрю приводил проституток в Букингемский дворец
Брат короля Карла III, бывший принц Эндрю, приводил в Букингемский дворец секс-работниц и проводил с ними время в личных покоях. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на бывшего охранника британской королевской семьи Пола Пейджа, который отвечал за их безопасность с 1998 по 2004 год.
По его словам, в одно из его дежурств охране приказали пропустить такси во внутренний двор без досмотра. Однако офицеры все равно остановили автомобиль.
Внутри они заметили принца с двумя женщинами в коротких юбках и топиках с вырезом. В тот момент они смеялись и выглядели так, будто пьяны. Коллеги Пейджа сказали, что Эндрю привез проституток.
Гостьи покинули резиденцию через час в сопровождении самого принца. Он проводил женщин до улицы Бэкингем-Гейт, где стоял с ними на обочине около 10 минут, пока не посадил их в такси. Тем самым Эндрю нарушил протокол поведения королевских особ.
Ранее сообщалось, что Карл III лишил брата ряда титулов и почестей, а также обязал его освободить королевскую резиденцию Royal Lodge.
