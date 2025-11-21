DM: Бывший принц Эндрю приводил проституток в Букингемский дворец

21 ноября 2025, 08:41

Фото: iStock/Motortion

Брат короля Карла III, бывший принц Эндрю, приводил в Букингемский дворец секс-работниц и проводил с ними время в личных покоях. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на бывшего охранника британской королевской семьи Пола Пейджа, который отвечал за их безопасность с 1998 по 2004 год.