Матвеев день 29 ноября: почему нельзя оставаться одному и пересчитывать мелочь — народные приметы и запреты
Каждый год 29 ноября православные христиане вспоминают апостола Матфея. Он был одним из 12 учеников Иисуса и написал первое Евангелие. В народе этот день называют Матвеевым, а также связывают с началом коротких оттепелей в конце осени. Подробнее о традициях, приметах и запретах — в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой апостол и евангелист Матфей родился в Галилее. До встречи с Иисусом он работал мытарем, собирая налоги. Из-за этого его считают покровителем людей, связанных с финансами и бизнесом. Когда Иисус увидел Матфея за работой, он просто сказал: «Следуй за Мной». Мужчина оставил свою работу и стал одним из ближайших учеников Спасителя. Его история — это пример того, как можно кардинально изменить свою жизнь: от материального благополучия к служению Богу и людям. Святому приписывают написание первого Евангелия, которое открывает Новый Завет. Оно считается самым древним из четырех канонических и, по традиции, сначала было написано на арамейском языке. Позже появились Евангелия от Марка, Луки и Иоанна.
После Вознесения Христа Матфей продолжал проповедовать и привлекал к христианству разные народы. Он завершил свою жизнь мученически, не отрекшись от своей веры.
Традиции дняВ конце ноября на Руси зима уже начинала показывать свои зубы: морозы и снег становились привычными. Однако 29 ноября часто случались короткие оттепели. Из-за этого праздник получил второе название — Матвей-зима-отпотей. В этот день завершали все полевые работы, начинался более спокойный домашний период. Утром верующие шли в храм, чтобы помолиться апостолу Матфею о благополучии и удаче в делах. Люди просили его помощи, особенно те, кто испытывал финансовые трудности.
В этот день принято ходить в гости или принимать родственников и соседей. В народе говорили: «Матвей в гости ждет» или «Худ Матвей, коли в избе без людей». Праздник совпадал с Рождественским (Филипповым) постом, который в 2025 году продлится с 28 ноября по 6 января. Поэтому на столах были постные блюда — хозяйки готовили без мясных угощений, соблюдая церковные правила. Такие встречи назывались Матвеевыми посиделками. На них обсуждали итоги года, планы на зиму и хозяйственные дела. Молодежь слушала старших, перенимая их опыт и советы.
Народные запреты 29 ноябряСчиталось, что именно в этот день закладывается «эмоциональный фон» зимы, поэтому важно было соблюдать некоторые правила.
Вот что не рекомендуется делать 29 ноября:
- Не стоит проводить день в одиночестве. Уединение может привести к тому, что человек будет чувствовать себя одиноким весь год;
- Избегайте ссор и конфликтов. Грубые слова и обиды могут оставить след на долгое время и привести к затяжным разногласиям;
- Не начинайте важные дела и не оставляйте их незавершенными. Все, что вы начнете или бросите на полпути, будет тянуть ваши силы зимой;
- Не хвастайтесь своим достатком и покупками. Показывая успех, можно привлечь зависть и потерять что-то важное;
- Не считайте мелкие деньги и не играйте с монетами. Это может привести к неожиданным расходам.
ПриметыНа Матвея крестьяне всегда внимательно смотрели на природу, чтобы понять, какой будет зима.
Вот несколько примет, которые они использовали:
- Если на Матвея тепло, снег тает, и с крыш капает вода, значит, зима будет мягкой. Ожидайте оттепелей и слякоти;
- Когда снег укрывает землю плотным слоем, это значит, что снежный покров продержится до весны;
- Если мороз крепкий, а снег скрипит под ногами, ждите долгую и холодную зиму;
- Сильный ветер предвещает вьюги и метели в ближайшие месяцы;
- Низкие и тяжелые облака говорят о затяжных морозах, а высокие и рваные — о переменчивой погоде;
- Если вместо снега идет дождь, готовьтесь к сырой зиме с частыми перепадами температуры.