Каждый год 29 ноября православные христиане вспоминают апостола Матфея. Он был одним из 12 учеников Иисуса и написал первое Евангелие. В народе этот день называют Матвеевым, а также связывают с началом коротких оттепелей в конце осени. Подробнее о традициях, приметах и запретах — в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты 29 ноября

Вот что не рекомендуется делать 29 ноября:

Не стоит проводить день в одиночестве. Уединение может привести к тому, что человек будет чувствовать себя одиноким весь год;

Избегайте ссор и конфликтов. Грубые слова и обиды могут оставить след на долгое время и привести к затяжным разногласиям;

Не начинайте важные дела и не оставляйте их незавершенными. Все, что вы начнете или бросите на полпути, будет тянуть ваши силы зимой;

Не хвастайтесь своим достатком и покупками. Показывая успех, можно привлечь зависть и потерять что-то важное;

Не считайте мелкие деньги и не играйте с монетами. Это может привести к неожиданным расходам.

Приметы

